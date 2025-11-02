Homem detido por tráfico de droga em Barcelos

Um homem de 24 anos foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes, na localidade de Lijó, concelho de Barcelos. A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento, quando os militares abordaram um veículo suspeito estacionado num local isolado.

Durante a fiscalização, foi sentido um forte odor a droga proveniente do interior da viatura, o que levou à revista do condutor e à busca do carro. A operação resultou na apreensão de 36 doses de haxixe.

O suspeito foi constituído arguido e o caso foi remetido ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.