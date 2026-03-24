Homem em estado grave após esfaqueamento em Santo Tirso

O Festival de Teatro da Trofa continua a animar o Concelho com uma programação diversificada que tem levado o teatro a diferentes espaços e públicos. Após as primeiras apresentações realizadas no início do mês, a iniciativa prossegue com espetáculos dedicados ao público infantil e familiar, culminando a 27 de março com a celebração do Dia Mundial do Teatro.

A edição deste ano arrancou no dia 7 de março, com o espetáculo itinerante de teatro de rua “Trans(h)umância”, apresentado pela companhia Kopinxas, que percorreu o Mercado da Feira, o Largo do Catulo e a Praceta do Lírio Amarelo, levando o teatro para o espaço público e aproximando a arte da comunidade.

A programação prosseguiu no dia 14 de março, com a peça “Fatos do Neca”, apresentada pelo TEAM – Teatro Experimental Amador do Muro, no Salão Paroquial do Muro, que registou forte adesão do público.

Nos próximos dias, o festival dedica especial atenção ao público mais jovem, com espetáculos dirigidos às escolas do concelho. No quarta-feira, dia 18 de março, o Salão Paroquial de Alvarelhos recebe duas sessões da peça “O Pintinho Feio”, pela Produção Teatro, destinadas a alunos do 1.º ciclo. Já na quinta-feira, dia 19, no mesmo espaço, será apresentada a peça “Sebastião – O Caranguejo Fora do Mar”, pela Companhia Teatro Truta e Meia, em sessões dirigidas ao pré-escolar.

No sábado, dia 21, pelas 21h30, ocorre o espetáculo “Os Addams, Uma Família de Espantar”, apresentado pela ALVA – Escola de Artes de Palco, também no Salão Paroquial de Alvarelhos, que já está esgotado.

O festival termina no dia 27 de março, com a celebração do Dia Mundial do Teatro, através da realização da Hora do Conto Teatral, dinamizada pela ALVA – Escola de Artes de Palco, às 10h00, na Casa da Cultura.

Promovido pela Câmara Municipal da Trofa, o Festival de Teatro pretende aproximar o público das artes performativas, incentivar a participação cultural e valorizar o trabalho desenvolvido pelas companhias e grupos de teatro.

A entrada nos espetáculos é gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete ou convite, disponível na Casa da Cultura da Trofa, no Polo do Coronado ou junto dos grupos participantes, exceto nas sessões destinadas exclusivamente ao público escolar.