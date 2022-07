Na tarde desta quarta-feira, um veículo automóvel incendiou-se na zona das portagens de Cruz, no sentido Braga-Famalicão.

O alerta foi dado às 14h40 e no local estão os BV Famalicenses, com um veículo de combate a incêndio, e os Sapadores de Braga. Do sinistro não há feridos a registar.