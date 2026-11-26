ÚLTIMA HORA

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira no interior de uma autocaravana estacionada na Rua Mãe de Água, em Santa Cristina do Couto, concelho de Santo Tirso. O veículo encontrava-se nas proximidades de um hipermercado.

A vítima, que alegadamente residia na autocaravana, não era vista há cerca de oito dias. A ausência prolongada levou um amigo a deslocar-se ao local, onde encontrou o homem caído no chão do veículo.

Publicidade

As autoridades e os bombeiros foram alertados de imediato e acorreram ao local.

O corpo foi entretanto transportado para o IML (Instituto de Medicina Legal), onde será realizada a autópsia. As causas da morte estão a ser investigadas.

Publicidade

Fonte: Santo Tirso Digital