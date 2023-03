Homem fica gravemente ferido ao cair da ponte sobre o Rio Ave na N14

Famalicão: Estacionamento indevido no centro da cidade obriga peões a circularem pelo meio da rua

O estacionamento indevido no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão tem sido uma constante e, diariamente, surgem episódios onde os peões são obrigados a sair dos passeios para circular em locais que, por norma, são ocupados por carros. O alerta mais recente foi dado por uma seguidora da Cidade Hoje nas redes sociais, que, nesta quarta-feira, se viu obrigada a passar com o carrinho de bebé pelo meio da rua, uma vez que os carros estavam estacionados no passeio, na Rua Dom Fernando II.

Esta é uma das ruas da cidade com muito movimento, especialmente à quarta-feira, dia em que se realiza a feira semanal. Com o parque no campo da feira fechado, os condutores procuram estacionar na periferia, muitas vezes recorrendo a locais proibidos.

Esta situação não só coloca em risco a segurança dos peões, especialmente dos mais vulneráveis, como também prejudica o fluxo do trânsito, uma vez que os carros têm que desviar dos peões que circulam no meio da rua.

Os peões, moradores e comerciantes da Rua Dom Fernando II pedem uma intervenção urgente das autoridades competentes para fiscalizarem o estacionamento indevido e garantirem a segurança dos peões.