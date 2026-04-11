Homem furtou trotinete em Famalicão, vendeu-a no Porto mas veículo voltou ao dono

Uma trotinete elétrica foi furtada há cerca de duas semanas de um espaço comercial localizado na Rua Adriano Pinto Basto, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Após o desaparecimento do equipamento, foram realizadas diligências por populares, que permitiram chegar ao seu paradeiro. As informações recolhidas indicam que o alegado autor do furto terá vendido o veículo a um homem na cidade do Porto.

O equipamento acabou por ser recuperado nos últimos dias e devolvido ao proprietário, ficando a situação, de uma forma informal, resolvida.

Ao que tudo indica, este caso poderá estar associado à recente vaga de furtos e atos de vandalismo registados em Famalicão, que tem vindo a afetar vários estabelecimentos e veículos. Ainda esta semana, a loja Wells situada na mesma rua foi alvo de um furto durante a madrugada, de onde resultou um prejuízo estimado em cerca de 8 mil euros.