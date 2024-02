Homem morre e outro fica em estado grave em acidente na estrada Famalicão – Vila do Conde (EN309)

Todos os eleitores recenseados no território nacional e que pretendam votar em data anterior ao dia das Eleições Legislativas 2024, agendadas para 10 de março, devem fazer a inscrição entre os dias 25 e 29 de fevereiro, do próximo domingo a quinta-feira.

A inscrição pode ser feita por meio eletrónico https://www.votoantecipado.pt/ ou em alternativa, através de uma carta (para Secretária-geral da Administração Interna, Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 LISBOA), de modo a que seja recebida até 29 de fevereiro. Neste documento devem constar o nome completo, data de nascimento, número de identificação civil, morada, a mesa de voto onde pretende votar e o endereço de correio eletrónico ou o contacto telefónico.

No dia 3 de março decorre a votação antecipada, no município onde escolher exercer o direito de voto. Em Famalicão, as mesas de Voto Antecipado em Mobilidade vão funcionar na Escola Básica Conde S. Cosme, entre as 08h00 e as 19h00.