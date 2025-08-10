Homem morto a tiro esta madrugada no centro da Póvoa de Varzim

A Mercadona abre hoje as portas do seu novo portal de emprego, uma plataforma completamente renovada que representa uma alteração radical na forma de gerir as candidaturas para estabelecer uma ligação com o talento. Mais intuitivo e ágil, este novo espaço permite a qualquer pessoa interessada em trabalhar na Mercadona criar o seu perfil pessoal, receber propostas da empresa de acordo com as suas preferências e fazer o acompanhamento dos processos de seleção em que estiver a participar.

No portal de emprego anterior, não se guardavam perfis e era necessário que o candidato se inscrevesse individualmente a cada vaga, repetindo os dados em cada ocasião. Nesta nova ferramenta, a Mercadona foca-se no candidato: “Concebemos um portal intuitivo, de navegação clara e pensado para que seja mais simples optar por trabalhar na Mercadona”, destaca Marina Ramírez, responsável pela Captação de Talento da Mercadona.

A partir de agora, qualquer pessoa interessada em trabalhar na Mercadona pode criar um perfil único que se mantém ativo na plataforma. Pode inscrever-se com o seu currículo, estabelecendo uma ligação com o LinkedIn ou preenchendo ou seus dados manualmente, e indicar as suas preferências por jornada laboral, tipo de contrato, localização ou área de interesse (Loja, Bloco Logístico ou Escritórios). Isto permite à empresa manter no radar todos os perfis, identificar oportunidades e contactar proativamente os candidatos que encaixem em alguma vaga, quer se tenham inscrito previamente em alguma oferta ativa ou não.

Adicionalmente, o novo portal também permite ao utilizador consultar sempre o estado das suas candidaturas e saber, através de vídeos explicativos, como é o dia a dia dos diferentes postos, ajudando assim a que os futuros candidatos conheçam melhor como é trabalhar na empresa.

Este lançamento responde ao compromisso da Mercadona de continuar a melhorar os seus processos de seleção e continuar a oferecer oportunidades a quem queira desenvolver a sua carreira, tanto em Portugal como em Espanha. “Agora será mais fácil estabelecer uma ligação com pessoas que partilhem os nossos valores e construir relações que contribuam para o crescimento conjunto da Mercadona e dos seus talentos”, conclui Marina Ramírez.

Consulte aqui o novo portal de emprego.