Homem procurado pelas autoridades espanholas é detido na região

Um homem português, de 50 anos, foi detido no distrito de Braga por ser alvo de um mandado das autoridades espanholas, que o procuravam por crimes de pornografia de menores.

Segundo a Polícia Judiciária, entre junho de 2020 e janeiro de 2021, o suspeito terá colocado câmaras nos quartos das vítimas, em Málaga, Espanha, recolhendo imagens íntimas que usava para consumo próprio e que chegou a partilhar numa rede social.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães, que ordenou a prisão preventiva enquanto decorre o processo de extradição.