Homem que disparou contra indivíduo em Delães assaltou também os CTT de Ermesinde

O Agrupamento de Escolas de Pedome está a ponderar a uma nova designação. Desde 2012 que esta vontade tem sido manifestada no seio das suas estruturas de liderança, que buscam uma designação mais abrangente e que incorpore a variedade de públicos-alvo e dinâmicas das várias unidades orgânicas que definem o agrupamento.

Deste modo, e como a proposta de mudança do nome do agrupamento se vem fazendo sentir há já algum tempo, foi iniciado um processo de auscultação à comunidade para colaborar na escolha do patrono, consolidando uma cultura de participação de alunos, pais/encarregados de educação e docentes/não docentes.

Reforçando a participação de todos, o Conselho Geral entendeu auscultar a toda a comunidade educativa através do envio de um Formulário Google – Email institucional.

Os alunos do 1.º ciclo preenchem com o professor titular e os alunos do 2.º e 3.º ciclos preenchem na hora de DTA com o diretor de turma.

Os pais e encarregados de educação devem preencher o formulário Google Forms.

O formulário Google está disponível desde esta quarta-feira até ao dia 30 de abril.