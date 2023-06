O corpo de um homem foi encontrado, esta quinta-feira, a boiar no Rio Cávado, em Barcelos.

De acordo com a Rádio Barcelos, “ao que tudo indica, trata-se do homem de 31 anos que tinha sido dado como desaparecido, no decorrer desta semana”.

Bombeiros de Barcelos, VMER e GNR estiveram no local.