A partir de quarta-feira, o Porto vai proibir a venda de bebidas alcoólicas para consumo na via pública entre as 21h00 e as 08h00. A medida pretende travar o “botellon”, prática que preocupa pelas questões de segurança.

Na baixa da cidade, só cafés, bares, restaurantes e discotecas poderão vender álcool à noite. Supermercados e lojas de conveniência ficam de fora.

O regulamento prevê mais fiscalização e penas mais duras, incluindo o fecho de estabelecimentos que não cumpram. A regra não se aplica nas noites de São João e Passagem de Ano.