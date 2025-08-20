Hóquei em Patins: Atleta famalicense convocado para a Seleção Nacional de Sub-19

Martim Oliveira, jovem guarda-redes natural de Vila Nova de Famalicão, foi convocado para representar a Seleção Nacional de Sub-19 de hóquei em patins no Campeonato da Europa, que decorre em Viareggio, Itália, entre 25 e 30 de agosto.

Formado no Riba d’Ave, Martim Oliveira dividiu a última época entre os Sub-19 e a equipa B do Óquei de Barcelos. Com este clube conquistou o título de Campeão Nacional da III Divisão e teve papel decisivo na subida à II Divisão.

Na próxima temporada, o guarda-redes continuará ao serviço do Óquei de Barcelos Sub-19 e da equipa B, que disputará a II Divisão Nacional de hóquei em patins.