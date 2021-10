Nos 32 avos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins, o FAC irá defrontar o vencedor da partida entre o GD Estreito (Madeira) e o SC Leiria e Marrazes. O Riba d´Ave/Sifamir disputará a eliminatória com a equipa vitoriosa do confronto entre o Campo de Ourique e o Juventude Azeitonense.

Estes jogos do Famalicense e Riba d´Ave estão agendados para 18 de dezembro, com as duas equipas famalicenses a jogarem na condição de visitantes.