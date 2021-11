Hóquei em patins: Líder Riba d´Ave/Sifamir joga em casa do segundo classificado

Na sexta jornada do nacional da 2.ª divisão, zona Norte, o Riba d´Ave/Sifamir, líder isolado com 15 pontos, joga em casa do HA Cambra, segundo da classificação, com 13 pontos. A equipa treinada por Raul Meca busca a sexta vitória que a acontecer a deixará mais isolada na frente da classificação.

Caso este cenário se concretize um dos beneficiados pode ser o FAC, que é terceiro classificado, com 12 pontos. Para que tal aconteça, a equipa de Vítor Silva terá de vencer em Paços de Ferreira, diante da sempre difícil Juventude Pacense, conjunto que se apetrechou para lutar pelos primeiros lugares e que, atualmente, é quinta classificada, com 10 pontos.

A sexta jornada disputa-se este sábado, com os ribadavenses a jogarem às 18 horas e, trinta minutos depois, joga o Famalicense.