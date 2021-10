Hóquei em patins: Riba d´Ave/Sifamir defende invencibilidade diante do Porto B

Disputa-se, este sábado, a quinta jornada do campeonato nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins. Na série Norte, o Riba d´Ave/Sifamir soma por vitórias os jogos disputados e está no topo da classificação, a par do Cambra, também invicto na prova.

Nesta jornada, a equipa treinada por Raul Meca vai defender a invencibilidade diante do Porto B, que soma apenas 3 pontos. A partida está marcada para o reduto ribadavense, às 18h30.

Já o FAC de Vítor Silva, com 9 pontos, recebe no Pavilhão Municipal o Infante de Sagres, que soma os mesmos pontos.