A equipa treinada por Raul Meca está isolada no primeiro lugar da 2ª divisão, zona Norte, com 15 pontos, após a vitória, 2-1, sobre o Porto B. Os ribadavenses beneficiaram do empate, 1-1, do Cambra diante do HC Maia para assumirem, sozinhos, o primeiro lugar.

Ainda desta jornada – a quinta -, disputada este sábado, o FAC, treinado por Vítor Silva, subiu ao terceiro lugar, com 12 pontos, após a vitória, 9-5, sobre o Infante de Sagres.