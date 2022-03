Hóquei em patins: Sporting joga esta quinta-feira no Pavilhão Municipal de Famalicão

Os cerca de 300 cidadãos ucranianos residentes no concelho de Famalicão já estão a receber familiares refugiados da guerra. As primeiras cinco pessoas fugidas do conflito chegaram ao concelho na passada sexta-feira e estão inseridas em seio familiar.

Mas, para outros cidadão refugiados que vão chegar nos próximos dias ou semanas, o Município está a criar um conjunto de medidas para os apoiar da melhor forma. Por exemplo, os apoios sociais que já existem para os famalicenses serão alargados a estas pessoas; em conjunto com instituições estão a ser tomadas medidas para alojamento. As corporações de bombeiros e o campus da Proteção Civil de Bairro vão disponibilizar camaratas para acolher aqueles que não têm familiares diretos em Famalicão.

Será, também, criada uma linha telefónica e email para que os cidadãos ucranianos já residentes possam solicitar auxílio.

Entretanto, para apoiar refugiados nos países vizinhos da Ucrânia a Câmara Municipal quer coordenar toda a ajuda das empresas, instituições e cidadãos de forma a fazer chegar os bens angariados. Ainda neste sentido, Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, está em contacto com as famílias ucranianas e com a Embaixada deste país em Portugal, no sentido de perceber quais as reais necessidades e a melhor forma de fazer chegar o auxílio a quem precisa.

Estas medidas foram anunciadas pelo autarca famalicense na manhã desta quarta-feira, após ter recebido nos Paços do Concelho uma família ucraniana que já acolhe familiares fugidos da guerra.