Hora muda no próximo fim de semana

Um jovem, com cerca de 20 anos, ficou com ferimentos graves, na sequência do despiste do automóvel onde seguia, na Estrada Nacional 103, em Vila Frescaínha São Martinho, na madrugada deste sábado.

Segundo O Minho, a vítima terá sido transportada para o Hospital de Braga, depois de socorrido no local pelos bombeiros e pela VMER de Barcelos.

Há registo de um outro ferido, no entanto sem gravidade, que foi transportado para o hospital de Barcelos.