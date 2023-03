Hosp. de Braga: Utente com doença grave espera dois anos por consulta e tem marcações sucessivamente canceladas

O número de desempregados no concelho de Vila Nova de Famalicão desceu no mês de fevereiro.

Depois do ano ter começado com 3 573 desempregados no concelho, o mês de fevereiro terminou com 3 380 inscritos no Centro de Emprego e Formação Profissional de Famalicão.

A maioria dos desempregados são do sexo feminino e já contam com experiência no mercado de trabalho.

Os dados foram revelados esta semana pelo IEF e reportam-se ao mês de fevereiro.