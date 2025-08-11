Hospital de Braga alerta para falsas mensagens de pagamento

A Unidade Local de Saúde de Braga (ULS) alertou esta segunda-feira para um esquema de burla que está a atingir utentes do Hospital de Braga. Os burlões enviam mensagens SMS falsas, em nome do SNS24, a exigir pagamentos por alegados serviços prestados no hospital, incluindo entidade e referência para transferência.

A ULS garante que não envia SMS com dados para pagamento, lembrando que as liquidações são feitas apenas presencialmente ou através de referências enviadas por carta oficial ou e-mail solicitado.

As autoridades já estão a investigar o caso. A ULS apela para que os cidadãos não respondam nem sigam as instruções dessas mensagens, eliminem-nas e denunciem qualquer tentativa de fraude à polícia.