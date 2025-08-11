Região

Hospital de Braga alerta para falsas mensagens de pagamento

A Unidade Local de Saúde de Braga (ULS) alertou esta segunda-feira para um esquema de burla que está a atingir utentes do Hospital de Braga. Os burlões enviam mensagens SMS falsas, em nome do SNS24, a exigir pagamentos por alegados serviços prestados no hospital, incluindo entidade e referência para transferência.

A ULS garante que não envia SMS com dados para pagamento, lembrando que as liquidações são feitas apenas presencialmente ou através de referências enviadas por carta oficial ou e-mail solicitado.

As autoridades já estão a investigar o caso. A ULS apela para que os cidadãos não respondam nem sigam as instruções dessas mensagens, eliminem-nas e denunciem qualquer tentativa de fraude à polícia.

Noite Branca da Póvoa de Varzim marcada para 23 de agosto

No dia 23 de agosto, das 22h às 04h, o Município da Póvoa de Varzim organiza mais uma Noite Branca. O evento decorre no Passeio Alegre, Praça da República, Praça do Almada e Esplanada do Carvalhido, onde quem participar é convidado a vestir-se de branco.

Vários DJs vão animar a festa, entre eles Ana Isabel Arroja, Francisco Gil, TT, Mix Brothers, Mariana Couto, Wilson Honrado, João Duque, Bruno Guedes Vieira, PC-Lux, Alex e Francisco Cunha.

Esta é uma noite de música e diversão para poveiros e visitantes, que promete muita animação pela cidade fora.

Dia da Juventude: Piscinas de Famalicão com entrada gratuita esta terça para jovens dos 12 aos 35 anos

Esta terça-feira, dia 12 de agosto, entre as 14h e as 18h, as Piscinas Municipais de Famalicão assinalam o Dia Internacional da Juventude com uma tarde dedicada ao convívio e ao lazer.

A entrada será gratuita para todos os jovens entre os 12 e os 35 anos. Para tornar a celebração ainda mais especial, haverá um sorteio de quatro passes mensais para utilização das piscinas ao longo de 2026. Os participantes poderão inscrever-se através de um vídeobooth 360º, que oferece também uma experiência interativa e para partilhar nas redes sociais.

A iniciativa decorre sob o tema “Iniciativas locais dos jovens para os ODS e além!”, destacando o papel ativo da juventude na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível local. O evento pretende reconhecer os jovens como protagonistas do presente e do futuro, reforçando o seu direito ao bem-estar, ao acesso a espaços públicos e à participação na vida comunitária.

Vila do Conde: Correntes perigosas arrastam três jovens no mar da Azurara

Este domingo, pelas 12h00, ocorreu um salvamento na Praia da Azurara, em Vila do Conde, devido a correntes fortes num agueiro.

Três jovens, dois homens, de 25 e 26 anos, e uma mulher de 26 anos, foram resgatados por nadadores salvadores da associação Os Golfinhos.

Durante uma patrulha entre a Praia da Azurara e a Praia do Campismo, um nadador salvador da viatura 4×4 de Salvamento Diferenciado avistou os banhistas a pedir ajuda no mar. Com o apoio de nadadores do parque de campismo e da viatura 4×4 Mota, procederam ao resgate em segurança para terra.

Não foi necessário transportar os jovens ao hospital.

Homem morto a tiro esta madrugada no centro da Póvoa de Varzim

Um homem morreu, na madrugada deste domingo, após ter sido baleado na rua Dr. Artur Aires, junto ao Póvoa Arena, na Póvoa de Varzim.

A Polícia Judiciária está a investigar e suspeita-se que a vítima terá sido perseguida antes de ser atingida.

O alerta foi dado pouco depois das 5h00. Quando os meios de socorro chegaram, já não foi possível reverter a situação, sendo o óbito declarado no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.

O motivo do crime permanece por esclarecer.

Proteção Civil envia com alerta para as próximas 72 horas

A Proteção Civil enviou, este sábado, uma SMS para a população, alertando para o risco extremo de incêndio nos próximos três dias. De acordo com as previsões meteorológicas, as altas temperaturas e o vento forte aumentam o perigo de incêndios florestais em várias regiões do país.

Na mensagem, pode ler-se: “Não use fogo em áreas rurais, florestais. Siga recomendações das autoridades. Informações pelo 800246246”. As autoridades reforçam a necessidade de seguir todas as indicações de segurança e de evitar comportamentos que possam provocar incêndios, como o uso de maquinaria em zonas florestais ou a realização de queimadas.

As equipas de bombeiros e meios aéreos estão em alerta máximo, e a Proteção Civil apela à colaboração de todos para prevenir episódios de risco e proteger as áreas florestais.

Vigo já começou a instalar a iluminação de natal

Mesmo com o calor acima dos 30 graus, Vigo já começou a montar as luzes de Natal. A cidade quer voltar a ser uma das mais iluminadas da Europa e, para isso, não perde tempo.

A decoração vai crescer: serão 12 milhões de luzes a brilhar em 460 ruas, mais 40 do que no ano passado. Não vai faltar a árvore de 50 metros nem os habituais motivos espalhados por toda a cidade.

O presidente da câmara, Abel Caballero, diz que começar cedo evita atrasos. E garante: já se prepara o Natal dos próximos anos.

Ainda não há data oficial para o acender das luzes, mas tudo aponta para a segunda metade de novembro. Em 2024, Vigo recebeu mais de 6 milhões de visitantes e quer bater esse recorde.