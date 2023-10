Hospital de Braga fecha urgências de ginecologia e obstetrícia até segunda-feira

O Hospital de Braga anunciou o encerramento do Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, juntamente com o Bloco de Partos, das 08:00 de sábado até às 08:00 de segunda-feira. Em nota publicada no site do hospital, foi indicado que o Bloco de Partos mantém o funcionamento para as utentes e parturientes já internadas.

O motivo apontado é a dificuldade em completar as escalas de trabalho necessárias, apesar dos esforços das entidades envolvidas. O hospital aconselha grávidas e parturientes a deslocarem-se aos hospitais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Viana do Castelo em casos de urgência. Além disso, sugere o contato com a Linha SNS 24 (808 24 24 24).