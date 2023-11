Hospital de Braga tem urgência de Ginecologia e Obstetrícia fechada e encaminha grávidas para Famalicão

António Araújo (na foto) de 34 anos está desaparecido desde a noite de quinta-feira.

Residente na freguesia de Arnoso Santa Maria, o homem, sem atividade profissional, vive com os pais e terá desaparecido após o jantar, sem que ninguém se tenha apercebido do sucedido. Família e amigos deram conta do seu desaparecimento às primeiras horas desta sexta-feira e, desde então, têm levado a cabo buscas nas proximidades da área de residência.

Fonte próxima da família revelou à Cidade Hoje que António Araújo sofre de problemas do foro psicológico, sendo muito provável que esteja numa zona próxima desorientado.

O homem deixou o telemóvel em casa bloqueado por código, impossibilitando que alguém possa aceder a ele, na tentativa de obter informações sobre o seu paradeiro.

O caso já foi reportado às autoridades.