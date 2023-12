Hospital de Famalicão: Constrangimentos esta sexta e sábado

Famalicão: Socarfam antecipa subida do Salário Mínimo em dois meses

A Socarfam antecipou o aumento dos salários dos seus colaboradores, com o objetivo de manter a motivação e proporcionar uma época natalícia com mais rendimento. Por outro lado, acredita que é uma forma de reter talento na empresa.

Os serventes e aprendizes de carpintaria iniciam a atividade na Socarfam com o salário mínimo nacional cuja subida foi antecipada em 2 meses com reflexo no subsídio de Natal. Assim, neste mês de novembro, estes trabalhadores passam a receber 820 euros, valor que só entra em vigor em janeiro de 2024.

Esta empresa, de estrutura familiar, conta com mais de 40 anos, a prestar serviços de carpintaria. Tem, atualmente, projetos em Portugal e também no estrangeiro. Com um crescimento sustentado, possuí vagas na zona de produção.