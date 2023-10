Reabriu este domingo o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Famalicão.

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, em comunicado na passada segunda-feira, informou a indisponibilidade de prestar este serviço. A situação decorreu da recusa de grande parte dos médicos em realizar mais do que as 150 horas extraordinárias obrigatórias por lei.