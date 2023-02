Hospital de Famalicão vai ter novo edifício de ambulatório para a saúde mental

Na tarde desta sexta-feira, no decurso do Dia Mundial do Doente, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, anunciou que está a decorrer um concurso público para a construção de um novo edifício para ambulatório de saúde mental. António Barbosa confirmou a CIDADE HOJE que se trata «de um edifício autónomo e independente» das atuais instalações do hospital de Famalicão.

Igual procedimento decorre no hospital de Santo Tirso, cujo edifício servirá de internamento para a saúde mental.

António Barbosa confere que «estas melhorias, como outras que vamos realizando, decorrem da nossa constante preocupação em prestar um melhor serviço aos nossos utentes e dar condições de trabalho e segurança aos profissionais».

O Dia Mundial do Doente foi assinalado, esta sexta-feira, no hospital de Famalicão, numa iniciativa da Associação de Voluntariado que teve, entre outros, a presença do Arcebispo Primaz de Braga, D. José Cordeiro.