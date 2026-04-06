Concelho

Hospital de Famalicão vai ter obras: Novo edifício construído junto à Clínica da Mulher

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave prepara-se para avançar com um conjunto de investimentos no Hospital de Famalicão, com o objetivo de modernizar os serviços e reforçar a resposta aos utentes da região.

Entre as principais obras está a construção de um novo edifício de internamento pediátrico, que ficará localizado junto à Clínica da Mulher e da Criança e pretende oferecer melhores condições de atendimento às crianças e às suas famílias. O projeto está a ser desenvolvido em articulação com o Município de Vila Nova de Famalicão.

Está também prevista a criação de um novo bloco cirúrgico de ambulatório, que permitirá aumentar a atividade cirúrgica e ajudar a reduzir os tempos de espera.

As intervenções poderão implicar alterações temporárias no espaço envolvente ao hospital, como a redução de lugares de estacionamento e o abate de algumas árvores, sendo depois compensadas com a requalificação da área exterior.

O plano inclui ainda a renovação de equipamentos médicos e a instalação de três Centros de Diagnóstico Integrado em Vila Nova de Famalicão, Trofa e Santo Tirso.

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Drible soma 18 distinções nos Prémios Lusófonos da Criatividade e afirma-se como uma das agências mais criativas do mercado

A Drible foi distinguida com 18 prémios nos Prémios Lusófonos da Criatividade, cuja mais recente edição decorreu a 31 de março, em Lisboa, um festival internacional que distingue projetos de design, comunicação e publicidade nos mercados de língua portuguesa.

Os projetos premiados abrangem várias categorias, do branding ao digital, refletindo a consistência do trabalho desenvolvido pela agência e a sua capacidade de construir marcas com impacto e reconhecimento.

Entre os projetos já conhecidos, destacam-se a camisola do Futebol Clube de Famalicão, distinguida com Bronze em Design de Produto e Grand Prix em Campanha de Consciencialização, e a Closum, plataforma omnicanal de SMS e email marketing, premiada nas categorias de Rebranding, Design Corporativo e Imagem Corporativa.

Na área digital, a Drible arrecadou várias distinções, incluindo Prata pelo site da BL Heritage, Bronze pelo mini site Tal Mãe Tal Filha, Bronze pelo e-commerce da Sampedro, Prata na categoria Mini Site para o Grupo Atual e Grand Prix na mesma categoria para a marca Boka.

“Mais do que o número de prémios, este resultado valida uma forma de trabalhar: combinar estratégia, criatividade e execução com critério, consistência e ambição”, refere a equipa da Drible.

Este resultado reflete não apenas o desempenho criativo da equipa, mas uma abordagem que cruza estratégia, execução e consistência ao longo dos projet

Famalicão: Sessão de esclarecimento sobre (e para) o cuidador informal

Na tarde do dia 11 de abril, a partir das 14h30, o salão nobre da Junta de Freguesia de Antas recebe a segunda sessão de esclarecimento sobre a regulamentação de apoio ao cuidador informal. A iniciativa é da União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, em parceria com a Câmara Municipal e a Cuidar Maior, com a presença de Helena Correia.

O encontro, gratuito e aberto a toda a comunidade, visa sensibilizar a população para a sinalização de cuidadores e esclarecer dúvidas sobre o seu reconhecimento. Sendo um processo ainda bastante burocrático e com várias particularidades, subsistem dúvidas, tanto para o público em geral, como para os próprios técnicos das instituições sociais.

A Cuidar Maior, uma iniciativa pioneira no concelho, criada pelo Centro Social e Paroquial de Requião, com o apoio de outras instituições, visa informar, formar e apoiar os cuidadores informais do Município de Vila Nova de Famalicão.

 

Famalicão: Homem de 29 anos detido na cidade com mil doses de haxixe, dinheiro e colete antibala

A polícia deteve hoje um homem de 29 anos, em Vila Nova de Famalicão, suspeito do crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção aconteceu durante uma ação de patrulhamento, depois de os agentes terem identificado uma viatura a circular em excesso de velocidade. Após a ordem de paragem e durante a fiscalização, foi encontrado no interior do carro haxixe suficiente para cerca de 1002 doses, que foi apreendido.

Durante a mesma operação, os polícias apreenderam ainda 185 euros em dinheiro, alegadamente relacionados com a atividade ilícita, bem como um telemóvel e um colete antibala.

Famalicão: Colisão entre bicicleta e carro faz um ferido

Um pessoa ficou ferida, na sequência de uma colisão entre uma bicicleta e um carro, ocorrida ao final da manhã desta segunda-feira.

O acidente aconteceu cerca das 11h50, sendo que para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

O ciclista, com ferimentos ligeiros, acabou por ser encaminhado para o hospital local.

Famalicão: Furto de plantas gera indignação em Riba d’Ave

A Junta de Freguesia de Riba d’Ave denunciou recentemente o furto de plantas que estavam colocadas em vaseiras no espaço público da freguesia.

Segundo a autarquia, as plantas foram retiradas por desconhecidos, numa atitude considerada uma falta de respeito pelo trabalho e investimento feitos para melhorar e embelezar a freguesia.

A Junta lamenta o sucedido e reforça que este tipo de comportamento é inaceitável, apelando ao respeito pelos espaços públicos e pelo esforço de quem procura tornar a localidade mais cuidada e agradável para todos.

Famalicão: Liberdade conquista pódios em S. Salvador do Campo

No 26º Grande Prémio de Atletismo da Páscoa, que decorreu no passado sábado, em São Salvador do Campo (Santo Tirso), o Liberdade FC foi uma das formações em destaque. Para além do quarto lugar coletivo nos escalões jovens, os atletas do conjunto de Calendário conseguiram vários pódios. Em benjamins B, Martim Sousa foi o vencedor e Gabriel Sathler foi terceiro. Em iniciados, Carolina Faria cortou a meta em primeiro lugar e Gabriel Abreu foi segundo.

Outros atletas da formação conseguiram resultados de revelo, tal como corredores dos escalões seniores e veteranos.

 