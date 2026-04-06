Hospital de Famalicão vai ter obras: Novo edifício construído junto à Clínica da Mulher

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave prepara-se para avançar com um conjunto de investimentos no Hospital de Famalicão, com o objetivo de modernizar os serviços e reforçar a resposta aos utentes da região.

Entre as principais obras está a construção de um novo edifício de internamento pediátrico, que ficará localizado junto à Clínica da Mulher e da Criança e pretende oferecer melhores condições de atendimento às crianças e às suas famílias. O projeto está a ser desenvolvido em articulação com o Município de Vila Nova de Famalicão.

Está também prevista a criação de um novo bloco cirúrgico de ambulatório, que permitirá aumentar a atividade cirúrgica e ajudar a reduzir os tempos de espera.

As intervenções poderão implicar alterações temporárias no espaço envolvente ao hospital, como a redução de lugares de estacionamento e o abate de algumas árvores, sendo depois compensadas com a requalificação da área exterior.

O plano inclui ainda a renovação de equipamentos médicos e a instalação de três Centros de Diagnóstico Integrado em Vila Nova de Famalicão, Trofa e Santo Tirso.