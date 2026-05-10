Hugo Oliveira deixa recado sobre jogos à segunda-feira

O treinador do FC Famalicão, Hugo Oliveira, criticou os horários dos jogos da Liga, sobretudo as partidas marcadas para segunda-feira à noite.

Na antevisão ao encontro com o Estrela da Amadora, o técnico defendeu que o futebol deve pensar mais nos adeptos.

“Segunda à noite não é dia para criar memórias. As pessoas trabalham e as crianças têm escola”, afirmou.

Hugo Oliveira admite que existam razões competitivas para os jogos serem realizados ao mesmo tempo, mas considera que está na altura de repensar o calendário.

O treinador do Famalicão lamentou ainda que jogos importantes acabem por não ter as bancadas cheias devido aos horários escolhidos.