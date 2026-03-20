Desporto, FC Famalicão

Hugo Oliveira diz que a tabela não reflete a qualidade do Nacional

Esta sexta-feira, na antevisão ao jogo frente ao Nacional, da 27.ª jornada, Hugo Oliveira disse que espera dificuldades, «diante de uma equipa boa, que tem tido resultados que não são condizentes com as suas prestações e que está numa luta importante».

Mas o mister promete um FC Famalicão fiel ao seu jogo e preparado para enfrentar o adversário. Avisa para o estilo vertical do adversário, «que sabe defender e proteger a sua baliza».

Se vencer o Nacional, o FC Famalicão somará cinco vitórias seguidas em casa, o que seria um registo histórico, mas para o técnico é apenas um incentivo extra e nada mais.

A posição na tabela classificativa indica, também, que o FC Famalicão tem muitas hipóteses de chegar às competições europeias, mas Hugo Oliveira prefere falar do presente. «Somos uma equipa extremamente ambiciosa, um clube extremamente ambicioso. A querer ganhar todos os jogos e a querer ser melhor amanhã», assume. Voltando a dizer que não compete com o clube A ou B, mas com todas as equipas da Liga.

Uma curiosidade é que o FC Famalicão ainda não conseguiu um golo de grande penalidade (é a única equipa da Liga) apesar de ser das equipas que mais passes faz na área adversária e das que mais faltas sofre. O treinador sorri e diz que não tem explicação, mas que também não quer penáltis que não sejam precedidos de falta.

Outra marca deste clube, é que Hugo Oliveira completou 50 jogos como treinador principal (e apenas ao serviço do FC Famalicão). Para ele, é sinónimo de «felicidade e muito orgulho por representar esta casa», frisa, mencionando que está perfeitamente identificado com a filosofia do clube «que quer ser sempre melhor». Por isso, sobre o futuro promete novidades para breve.

Ainda sobre este percurso, não esconde que o primeiro jogo ao serviço do FC Famalicão «foi especial», mas também o último diante do Vitória, por sentir, de forma especial, «o afeto dos nossos adeptos».

Nesta conferência de imprensa, Hugo Oliveira começou por endereçar as condolências à família do Silvino Louro, que faleceu esta quinta-feira. «Portugal perdeu um grande atleta, um guarda-redes, um fantástico treinador de guarda-redes, mas acima de tudo um ser humano muito bonito, que contagiava pelo seu sorriso, pela forma de estar muito positiva. Passei muitos bons momentos com ele», recorda.

Desejou, ainda, sucesso às equipas portuguesas que têm feito um trajeto «fantástico na Europa. Foi mais uma grande semana do futebol português», reage, apontando que também reflete a competitividade da Liga Portuguesa.

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Mathias Amorim e Gustavo Sá chamados à Seleção sub-21

Mathias de Amorim e Gustavo Sá, atletas jovens do FC Famalicão, estão na convocatória para a seleção sub-21 de Portugal que vai disputar dois jogos de qualificação para o Europeu 2027, frente ao Azerbaijão (no dia 27 de março) e diante da Escócia (a 31 de março).

A boa exibição dos jogadores na equipa principal do FC Famalicão mereceu a confiança do selecionador nacional, Luís Freire.

Recorde-se que os dois jogadores do Futebol Clube de Famalicão têm tido presença constante nas convocatórias para a seleção sub-21, que lidera o Grupo B, com quatro vitórias e um empate, em cinco jogos.

Famalicão: Duatlo sai para a estrada na manhã de domingo

Devido à realização do Duatlo Famalicão, este domingo, entre as 9h00 e as 11h00, algumas ruas da cidade estarão cortadas ao trânsito: Rua Fernando Mesquita; Rua Cruzeiro Seixas; Avenida do Brasil; Avenida Carlos Bacelar; Av. Narciso Ferreira; Av. 25 de Abril; Av. Marechal Humberto Delgado e Rua José Sousa Carvalho Brandão. O parque de estacionamento da Devesa, junto ao Citeve, encerra às 22 horas desta sexta-feira, reabrindo domingo, pelas 16h00.

A prova, que vai na 14.ª edição, começa às 10 horas, no Parque da Devesa, sendo uma organização da Associação Amigos do Pedal de Famalicão (AdP), com o apoio da Federação de Triatlo de Portugal.

O duatlo já conta com mais de 600 atletas que vão participar numa prova com partida e chegada no Parque da Devesa, num percurso que combina BTT e atletismo. A prova segue o modelo dos anos anteriores, com os atletas a terem um desafiante percurso que percorre caminhos, campos e floresta em torno da Devesa. A prova começa com um primeiro segmento de atletismo, com cerca de 5 quilómetros, seguido de um percurso de BTT, com cerca de 18 quilómetros de extensão, e termina com uma última fase de corrida, com cerca de 2,1 quilómetros, realizada totalmente no Parque da Devesa.

A organização promete «um cenário desafiante para todos os atletas, que vão desfrutar dos trilhos e do palco da corrida».

Famalicão: GD Cavalões vai ser academia do Sporting

O Grupo Desportivo de Cavalões está em vias de fechar uma parceria para ser uma academia do Sporting Clube de Portugal.

Neste sentido, e para a época 2026-2027, o emblema famalicense está à procura de um coordenador técnico para a formação (com experiência na área, de preferência); treinadores; treinadores estagiários; e treinadores de guarda-redes.

Os interessados devem enviar currículo para gdcavaloes@gmail.com

 

Famalicão: Riba d´Ave visita Sporting

Na tarde deste sábado, o Riba d´Ave/CSJ Group tem um difícil jogo pela frente. A formação orientada por Jorge Ferreira visita o Sporting, partida da 21.ª jornada, marcada para as 15 horas, no Pavilhão João Rocha.

A equipa ribadavense está na luta pela manutenção, ocupando o 12.º lugar, com 18 pontos, enquanto que os sportinguistas são segundos da classificação, com 45 pontos.

Faltam seis jornadas para o final do campeonato.

Famalicão: Famalicenses atacam e sofrem faltas como poucos… mas não têm um penálti a seu favor

O conjunto famalicense, apesar de ser dos que mais ataca e mais faltas sofre na I Liga é a único, ao cabo de 26 jogos, que ainda não usufruiu de uma grande penalidade. Uma situação “estranha” se considerarmos que o Famalicão é a quinta equipa com mais toques na área adversária – 24,7 média por jogo. Mais ainda. Nas 15 principais ligas europeias os jogadores de Hugo Oliveira são os que mais faltas sofrem. Mesmo assim e com estes números, não há qualquer paralelismo entre os contactos físicas e eventuais castigos máximos.

Estas “contas” foram feitas pela A Bola que assinala que na presente edição da I Liga – 26 encontros – já foram marcados 103 penáltis… nenhum a favor dos famalicenses.

Famalicão: Gonçalo Santos vai a França com a Seleção sub-16

A Selecão Nacional sub-16 prepara-se para disputar mais um Torneio de Montaigu. Os convocados de Filipe Ramos concentram-se esta sexta-feira, partindo para França dois dias depois, onde entre os dias 31 de março e 6 de abril disputará mais uma edição do histórico torneio.

Entre os convocados está o famalicense Gonçalo Santos, jovem avançado do FC Porto. O jogador, com 15 anos, já soma 12 internacionalizações e marcou 3 golos.