Hugo Ribeiro morto à porta de discoteca em Famalicão: Penas até 13 anos de prisão para “Xió” e “Espanhol”

Os eleitos do PS que tomaram posse, no passado domingo, para a Câmara e para a Assembleia Municipal de Famalicão, prometem uma «oposição construtiva, no sentido de dar voz e resposta aos problemas de todos os famalicenses».

Em nota à imprensa, Eduardo Oliveira, líder da concelhia do PS e vereador na Câmara Municipal, diz que o papel da «oposição é essencial à democracia e faremos dele um espaço de trabalho, de voz e de esperança para Famalicão».

O vereador adianta que assume o lugar na oposição com renovado «orgulho e determinação», no sentido de «defender uma alternativa próxima das pessoas e exigente com quem governa». Promete estar «onde sempre estive: ao lado dos famalicenses, a fiscalizar, a propor e a lutar por políticas mais justas, transparentes e voltadas para o bem comum», disse.

Eduardo Oliveira dá, ainda, conta que no início da semana, em reunião, felicitou «todos e todas as candidatas que, com coragem, dedicação e espírito de serviço público, assumiram o desafio de representar o PS nas eleições autárquicas nas freguesias do nosso concelho». Diz que agradeceu «profundamente o trabalho, o empenho e a entrega de todas as equipas, porque cada voto, cada conversa e cada porta batida contribuíram para fortalecer o projeto socialista em Vila Nova de Famalicão». Avança, ainda, que todos sublinharam a importância e a vontade de dar «continuidade ao trabalho de proximidade» nas juntas de freguesia.