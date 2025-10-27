Hugo Ribeiro morto à porta de discoteca em Famalicão: Penas até 13 anos de prisão para “Xió” e “Espanhol”

O Tribunal de Guimarães condenou esta segunda-feira dois homens pela morte de Hugo Ribeiro, de 21 anos, ocorrida à porta da discoteca Noa, em Famalicão, em março de 2022.
Diogo Meireles, conhecido por “Xió”, foi sentenciado a 13 anos e meio de prisão, pena que resulta do homicídio simples e ainda do furto do telemóvel da vítima, sendo considerado reincidente. Bruno Ribeiro, apelidado de “Espanhol”, recebeu 12 anos de cadeia pelo mesmo crime.
A juíza afirmou que ficou provado que agiram em conjunto durante os confrontos que se geraram no exterior da discoteca, para onde não chegaram a entrar. A acusação inicial por homicídio qualificado acabou requalificada para homicídio simples.
A sessão terminou com tensão entre familiares dos arguidos dentro e fora do tribunal, levando à intervenção dos guardas prisionais.