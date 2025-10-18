Região

Humanitave com Feirinha Solidária na têxtil Floki de Barcelos

A associação Humanitave, sediada em Pédome, Vila Nova de Famalicão, celebra nove anos de existência e marca a data com uma nova iniciativa solidária. Este sábado, 18 de outubro, entre as 9h e as 18h, realiza-se em Carapeços, Barcelos, uma Feirinha Solidária cuja receita reverterá na íntegra para o projeto “Água é Vida”, que tem como objetivo criar um furos de água potável no setor de Bigene, na Guiné-Bissau.

A ação conta com o apoio da empresa têxtil Floki, cujo CEO, Luca, participou recentemente numa missão da Humanitave à Guiné-Bissau. Sensibilizado pela realidade vivida no país, decidiu mobilizar a sua empresa para esta causa, colocando à venda peças de vestuário para bebé, criança e adulto, cuja totalidade do valor angariado será aplicada no projeto solidário.

A feirinha decorre na Travessa 25 de Julho, n.º 56 – Carapeços, Barcelos, até às 18h00.

Famalicão: Antigos alunos debatem valor do modelo educativo dos Jesuítas

Mais de uma centena de antigos alunos de estabelecimentos de ensino jesuítas de toda a Europa estão reunidos no Colégio das Caldinhas a debater o valor do modelo educativo dos Jesuítas. Estão, também, a desenvolver atividades de “networking” tendentes à criação de laços de cooperação entre as suas associações de “alumi”.

Este encontro, que começou esta sexta-feira e decorre até domingo, é da responsabilidade da Confederação Europeia de Antigos Alunos da Companhia de Jesus (ECJA no acrónimo em Inglês) que, pela primeira vez, se realiza no Colégio das Caldinhas, numa organização da respetiva Associação de Antigos Alunos (AAACC).

Segundo Adriano Barreto Ramos, presidente da direção da AAACC, a realização de um encontro europeu de antigos alunos no Colégio das Caldinhas «evidencia a centralidade educativa da instituição e a qualidade do ensino que aqui é ministrado há 93 anos». Diz que para além de ser «uma grande honra para nós, receber mais de uma centena de pessoas com quem partilhamos valores essenciais e a mesma identidade social e cultural, é uma oportunidade para reafirmar o papel da Companhia de Jesus na educação e na preparação para a vida de dezenas de gerações por toda a Europa».

O ponto alto do evento ocorre este sábado, à tarde, com a conferência sobre “O valor da educação inaciana na Europa de hoje”, no auditório II. Serão oradores Paula Castro, professora catedrática e diretora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto; Manuel Araújo, engenheiro e presidente da direção da Fundação “Mundos de Vida”; e o jesuíta Samuel Afonso, que foi enfermeiro, antes de se tornar padre e completar a sua formação nas áreas da pedagogia e filosofia, e hoje coordena a ação pastoral do complexo educativo que agrega o Instituto Nun’Alvres (ensinos básico, secundário e profissional), um jardim de infância, a escola profissional Oficina e o Conservatório de Música e a escola profissional Artave.

O programa do encontro inclui ainda reuniões da direção da ECJA, workshops temáticos, momentos de partilha entre antigos alunos de escolas e universidades jesuítas e atividades sociais, a decorrer em Santor Tirso e no Porto.

Atualmente, existem mais de 840 colégios jesuítas em 72 países, com uma oferta até ao ensino secundário. Por todo o mundo, há cerca de 200 universidades sob administração da Companhia de Jesus.

Hoje é dia de reflexão: Propaganda proibida e momento para ponderar o voto

Este sábado, 11 de outubro de 2025, é dia de reflexão em todo o país, véspera das eleições autárquicas. É o momento destinado a que os eleitores possam pensar calmamente no seu voto, sem a pressão da campanha eleitoral.

Neste dia, toda a propaganda política é proibida. Comícios, declarações públicas, publicações nas redes sociais ou qualquer apelo ao voto não são permitidos. Também os candidatos e partidos devem abster-se de comentários ou iniciativas públicas que possam influenciar a escolha dos eleitores.

As assembleias de voto estarão abertas amanhã, domingo, entre as 8h00 e as 19h00, em todo o território nacional. As câmaras municipais podem ajudar no transporte de eleitores às urnas, nomeadamente pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldades de deslocação, mas qualquer apelo direto ao voto é expressamente proibido.

Santo Tirso: Mulher perde-se à saída do comboio, pede ajuda a desconhecido que a tentou violar

A Polícia Judiciária deteve um homem de 36 anos, suspeito de tentar violar uma mulher em Vilarinho, Santo Tirso.

O caso aconteceu a 18 de março. A vítima regressava a casa depois do trabalho e, por engano, não saiu na paragem certa do comboio. Acabou por sair num local que não conhecia. O homem, que seguia na mesma viagem, saiu também e ofereceu-se para ajudá-la a encontrar o caminho.

Durante o percurso, os dois conversaram, mas o suspeito acabou por agarrar a mulher e tentar agredi-la sexualmente. A vítima conseguiu fugir e apresentou queixa à polícia.

Após a investigação, o homem foi identificado e detido. Já tinha cumprido pena de prisão por outros crimes. O tribunal decidiu que ficará obrigado a apresentar-se regularmente às autoridades e está proibido de contactar a vítima.

Gasóleo fica mais barato a partir de segunda-feira

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para ficar mais barato 1 cêntimo por litro. Já no caso da gasolina, espera-se que mantenha o valor da última semana.

GNR encontra 1 500 artigos falsificados em armazéns da região

A GNR apreendeu cerca de 1.500 artigos falsificados, entre roupa e calçado, numa operação realizada no distrito de Braga. Três pessoas, com idades entre os 38 e os 52 anos, foram constituídas arguidas por contrafação.

A operação, chamada “Malha”, resultou de uma investigação de cerca de um ano e meio do DIAP de Braga. Segundo a GNR, o grupo produzia e vendia artigos têxteis falsificados em Portugal e Espanha.

Durante a ação, foram feitas várias buscas em casas, veículos e armazéns, onde foram apreendidos materiais de embalamento, etiquetas, máquinas, telemóveis e uma viatura.

No total, participaram 35 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR, com o apoio de equipas de perícia digital e cães treinados.

Autocarro em chamas no centro da cidade da Trofa

Na tarde desta terça-feira, um autocarro que circulava pelo centro da cidade da Trofa acabou por incendiar-se nas proximidades da Câmara Municipal, na Avenida de Mosteirô.

O alerta foi dado por volta das 17h30 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários da Trofa que extinguiram o incêndio com o auxílio de duas viaturas.

Não há registo de feridos.