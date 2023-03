HumanitAVE entrega material escolar e equipamentos do F.C.Famalicão na Guiné-Bissau

O humorista Miguel 7 Estacas e as bandas Remember e Siga a Farra vão animar as festividades em honra de Santa Apolónia, que decorrem de 14 a 16 de abril, em Pousada de Saramagos.

Estas populares festividades do concelho, abrem às 21h30 do dia 14, com animação de Dj´s, encerrando o dia com uma sessão de fogo de artifício.

No sábado dia 15, às 14 horas, entrada do grupo de bombos Amigos da Borga, prosseguindo as festividades durante a noite com a atuação de Miguel 7 Estacas, às 21h30, seguida da banda Remember. O dia encerra com uma sessão de fogo piromusical e multimédia e animação com os DJ´s.

No domingo, dia 16, às 9 horas, entrada da Banda de Música de Paço de Sousa; às 11 horas, missa solene; 12 horas, procissão. De tarde, a partir das 15 horas, atuação da banda de música e, uma hora depois, sobe ao palco os Siga a Farra. Às 18 horas, nova atuação da banda de música e a festa termina com uma sessão de fogo de artifício e um Sunset na Praça, com Dj´s.