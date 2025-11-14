HumanitAVE inicia 29.ª Missão Humanitária à Guiné-Bissau

A Humanit’Ave, associação com sede em Pedome, Famalicão, deu início à sua 29.ª Missão Humanitária à Guiné-Bissau, concentrando as suas atividades no setor de Bigene.

O foco desta missão presencial é o aprofundamento da proximidade com os guineenses e a garantia da sustentabilidade dos programas já em curso com os parceiros locais. Entre os projetos cruciais a serem acompanhados, destacam-se o Projeto Água é Vida, que visa a construção de furos de água potável em diversas tabancas, combatendo a contaminação e as doenças associadas ao consumo de água imprópria, com o objetivo de servir cerca de milhares pessoas.

A missão inclui ainda a entrega formal da Escola de Sequer-Bá à comunidade, após a sua construção, e a monitorização de outras iniciativas fundamentais.

A 29.ª Missão Humanitária reforça, assim, o compromisso da Humanit’Ave em caminhar lado a lado com as comunidades de Bigene, levando apoio, esperança e sustentabilidade através de projetos de saúde, educação e acesso a recursos essenciais.