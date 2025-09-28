HumanitAVE na 28ª missão humanitária na Guiné-Bissau entrega de 12 furos de água

A HumanitAVE esteve, na última semana, em mais uma missão humanitária na Guiné-Bissau. Esta 28ª edição ficou marcada pela inauguração de 12 furos de água potável, integrados no projeto “Água é Vida”, que chegaram a várias comunidades locais.

A missão contou com a presença de empresários que financiaram as infraestruturas. Os momentos de inauguração foram vividos com festa, emoção e gratidão pelas comunidades beneficiadas.

Além da entrega dos furos, a HumanitAVE acompanhou os projetos em curso e preparou o arranque do novo ano letivo nas escolas comunitárias que apoia. As voluntárias permanecerão ainda no terreno para distribuir kits escolares a cada criança.