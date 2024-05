Hyundai M. & Costas Motor proporciona experiência 100% elétrica em Braga nos dias 24 e 25 de maio.

A Mercadona, empresa de supermercados, já tem disponíveis, na secção de Pronto a Comer, as encomendas de pratos de Natal e Ano Novo. A partir de hoje os “Chefes” (clientes) poderão solicitar uma das várias opções pensadas para que possa desfrutar de mais algum tempo durante o período festivo, garantindo sempre o sabor mais caseiro e tradicional de cada prato.

Dentro das variedades do sortido deste ano, destacam-se duas novidades. Uma delas é a perna de peru assada com grelos para três ou quatro pessoas. Basta levar ao forno pré-aquecido a 200ºC graus e terminar de assar durante 25 minutos. Já o bacalhau com grelos e batatas, para uma ou duas pessoas, precisa apenas de 5 minutos no microondas e está pronto.

A variedade de pratos por encomenda para o Natal e Ano Novo só fica completa com o tradicional leitão assado “da Bairrada”, acompanhado com molho de pimenta. O leitão deve ser levado ao forno, pré-aquecido a 200ºC e depois assado durante 25 minutos.

As encomendas de Natal e Ano Novo podem ser feitas a partir do dia 27 de novembro em todas as lojas da Mercadona em Portugal, onde poderão também ser consultadas mais informações sobre a disponibilidade destes pratos .

Para descobrir a variedade de oferta da Mercadona para este Natal, à semelhança de anos anteriores, basta visitar a secção de Natal disponível em www.mercadona.pt, onde se podem encontrar, de forma mais fácil, prática e cómoda, uma seleção de produtos, receitas, propostas de decoração ou até mesmo ideias de presentes até ao dia 31 de dezembro.