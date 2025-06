Ignorância ou provocação? Junta de Seide reage a novo caso de lixo junto aos ecopontos

Liberdade FC: Carolina Faria e Gabriel Abreu brilham nos 800m do Torneio Jovem do Norte

O Liberdade FC esteve em destaque este sábado, 7 de junho, no Torneio Jovem do Norte, que decorreu na Pista de Atletismo do Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar. Todos os atletas do clube participaram na prova dos 800 metros.

Carolina Faria e Gabriel Abreu estiveram em excelente plano, ao conquistarem o título de Sub Vice-Campeões Jovens do Norte. No setor feminino, destaque ainda para Leonor Monteiro (4.ª), Iara Sathler (6.ª, com novo recorde pessoal) e Francisca Veloso (9.ª).

No lado masculino, Filipe Olkhov também obteve um bom resultado, terminando em 8.º lugar, igualmente com recorde pessoal.