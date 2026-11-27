A Câmara Municipal da Trofa dá início, esta sexta-feira, a partir das 18 horas, à época natalícia com a ligação da iluminação de Natal, momento que terá lugar na Alameda da Estação, junto à escultura Gentes de Ferro.

Este ano, a iluminação volta a marcar presença em todas as freguesias do concelho, «para fazer chegar a magia desta época a todo o território, valorizando os espaços urbanos e criando condições para que as famílias possam desfrutar do momento», refere o Municípiop trofense em nota de imprensa.

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Mais do que um elemento decorativo, a iluminação natalícia «representa um investimento na qualidade de vida, na valorização do espaço público e na dinamização da economia local», porque «contribui para criar um ambiente convidativo, estimular as compras no comércio local e reforçar a atratividade do concelho».

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A programação natalícia prossegue com a abertura oficial da Aldeia Natal já a 1 de dezembro, no final da Parada de Natal marcada para as 15h00.

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