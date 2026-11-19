A ligação da iluminação de Natal em Famalicão, que inclui um espetáculo multimédia na Praceta Cupertino de Miranda, foi adiada para este domingo, 22 de novembro, às 18h00. A mudança deve-se à previsão de mau tempo para sábado, dia em que a cerimónia estava inicialmente marcada.

Serão cerca de cinco milhões de luzes a iluminar a cidade e as vilas do concelho. Vão estar em ruas, rotundas, praças e edifícios, e ficam acesas até 10 de janeiro.

Também no domingo, a partir das 15 horas, já poderá desfrutar da Aldeia Natal com pista de gelo, árvore, roda gigante e carrossel parisiense, além de uma tenda orbital com programação cultural quase diária.

A campanha “O Lugar do Natal” é promovida pelo município, em parceria com a ACIF (Associação Empresarial de Famalicão). O programa completo está disponível em www.famalicao.pt.