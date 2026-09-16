O Santuário da beata Alexandrina, em Balasar, será inaugurado no dia 11 de outubro, pelas 16 horas, em cerimónia presidida por D. Andrés Carrascosa Coso, Núncio Apostólico em Portugal.

No dia 10, pelas 10 horas, serão trasladados os restos mortais da beata desde a igreja paroquial para o novo santuário, numa cerimónia presidida por D. José Manuel Cordeiro, arcebispo metropolita de Braga.

A 13 de outubro, memória litúrgica da beata Alexandrina Maria da Costa.

Para a edificação deste Santuário, foram investidos 14 milhões de euros, custos que acabaram condicionados pela pandemia e pelo aumento generalizado dos preços, mas sem apoios públicos. Está prevista uma segunda fase, que incluirá valências de alojamento e outros espaços de apoio.

O novo santuário eucarístico de Balasar terá capacidade para cerca de 1800 pessoas sentadas. Para as celebrações, está prevista a instalação de quatro ecrãs no exterior para que mais pessoas possam acompanhar as cerimónias.

Na passada segunda-feira, em conferência de imprensa, o arcebispo D. José Cordeiro desejou que «quem chega a Balasar possa encontrar esta porta aberta e também encontrar alguém com tempo para escutar»; especialmente calorosa com os doentes, os que sofrem de solidão ou de outras formas de fragilidade humana.

O monsenhor Manuel Neiva, reitor do Santuário, explicou que todo o projeto teve por base a espiritualidade da beata Alexandrina, tendo como centro a Eucaristia.

O peregrino vai encontrar um templo com a forma arquitetónica de uma tenda e sacrário. A imagem remete para a Tenda do Encontro de tradição bíblica, associada à presença de Deus no meio do povo; no centro da tenda encontra-se o Sacrário, sinal da presença eucarística de Cristo. Isto porque a Eucaristia ocupou um lugar central na espiritualidade da beata Alexandrina. Na cobertura eleva-se uma grande cruz, que remete para a paixão de Cristo. A cobertura é como um manto de Nossa Senhora, a quem a beata Alexandrina chamava de “Mãezinha”.

No altar principal do Santuário foram colocadas relíquias da Beata Alexandrina e de beatos e santos ligados à Arquidiocese de Braga.

Os restos mortais da beata Alexandrina serão colocados na Capela do Espírito Santo, numa sepultura rasa, situada lateralmente, marcando a simplicidade da sua vida. Como ela quis, ficará orientada para o Sacrário. No pavimento estão uma cruz e uma coroa de espinhos e uma presentação de Nossa Senhora, “Mãezinha”.

No exterior do Santuário figura uma estátua da beata Alexandrina, assente numa base de granito concebido como leito de rocha, evocando o leito onde Alexandrina passou a maior parte da sua vida.

Na conferência de imprensa, foram também abordados os acessos ao novo espaço religioso. Para tal, a Junta de Freguesia de Balasar e a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim estão a trabalhar na organização da circulação rodoviária, estacionamento e sinalização, tendo em conta a afluência esperada. Defendem, também, um novo nó na A7, reivindicado por outros autarca, incluindo o edil famalicense.

Desde o tempo em que Alexandrina era viva que peregrinos procuravam estar em contacto com ela, visitando-o na sua casa para ouvir palavras de conforto. Cerca de 250 mil pessoas participam anualmente nas celebrações e aproximadamente 150 mil peregrinos visitam o seu túmulo. Até ao final de setembro de 2026, estavam agendados 282 grupos de portugueses e 21 estrangeiros.

A Irmã Emília Almeida, postuladora da causa de canonização da beata Alexandrina, evidenciou a atualidade de uma mulher que levou «uma vida simples, uma vida dada aos outros». Segundo a religiosa, os peregrinos chegam hoje a Balasar «de todos os lados, de todas as idades», encontrando na espiritualidade de Alexandrina um caminho de esperança.

Entre as individualidades presentes na conferência de imprensa esteve, também, Avelino Reis, ex-autarca de Fradelos e membro fundador da Fundação Alexandrina de Balasar.

Recorde-se que a beata Alexandrina Costa nasceu a 30 de março de 1905 e faleceu a 13 de outubro de 1955, com 50 anos. Devido a paralisia ficou confinada a uma cama por 30 anos, aceitando o seu sofrimento em nome de cristo. Por 13 anos não se alimentou. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II a 25 de abril de 2004, na Praça de S. Pedro, em Roma.