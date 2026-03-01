Incendiário famalicense condenado a 9 anos de prisão

O Tribunal de Braga condenou a nove anos de prisão um homem de 41 anos, natural da freguesia de Landim, em Famalicão, por três crimes de incêndio florestal e um furto ocorrido em 2024.

Segundo o jornal O Minho, o arguido, atualmente detido no Estabelecimento Prisional de Braga, provocou vários focos de incêndio nos concelhos de Braga e Barcelos.

Um dos fogos começou na zona de Sequeira, em Braga, e acabou por consumir cerca de 82 hectares de floresta, tendo chegado perto de habitações e mobilizado dezenas de bombeiros, viaturas e meios aéreos para o combate às chamas.

No mesmo período, o homem terá também ateado fogo a um amontoado de madeira de eucalipto numa área florestal em Priscos, igualmente no concelho de Braga, numa altura em que o risco de incêndio rural era considerado muito elevado.

Um outro incêndio também terá sido provocado pelo famalicense, numa mancha florestal conhecida como Monte de Airó, na freguesia de Encourados, em Barcelos, onde arderam cerca de quatro hectares de mato e eucaliptos. A rápida intervenção dos bombeiros evitou que o fogo ganhasse maiores dimensões.

Além dos incêndios, o tribunal deu ainda como provado que o arguido furtou uma máquina perfuradora avaliada em cerca de 150 euros do interior de um veículo estacionado em Braga.