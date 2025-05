Incêndio em Outiz: Mais de 20 vacas morreram e outras 60 vão para abate

Na noite deste sábado, às 20 horas, a equipa de futsal do Famalicão visita o Rio Ave. Um jogo de candidatos na fase de apuramento de campeão nacional da segunda divisão de futsal, dado que a quatro jornadas do final o Famalicão lidera, com 22 pontos, seguido dos vilacondenses, com 18 pontos.

Paulo Roxo antecipa um jogo “muito difícil perante um adversário muito competente que, a jogar em sua casa, estará ainda mais motivado”. Sobre a sua equipa, o treinador do Famalicão considera que “compete-nos fazer o nosso jogo. Sabemos da nossa qualidade, do que temos de fazer e compete-nos tudo fazer para contrariar o fator casa do Rio Ave. E vamos fazê-lo”, acredita.

Mesmo com a equipa em boa posição para conseguir o título e a subida, Paulo Roxo avisa que “aqui não há euforia. Há trabalho. Temos um foco e um objetivo e até o conquistar vamos trabalhar arduamente, porque isto é futsal e até ao último segundo nada está conquistado”.