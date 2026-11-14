Um homem sofreu queimaduras num incêndio numa habitação em Lousado, Vila Nova de Famalicão, ao final da tarde deste sábado. A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

O alerta foi dado para um incêndio habitacional na Rua da Mabor. As chamas tiveram origem num quadro elétrico. Quando os Bombeiros Voluntários de Famalicão chegaram ao local, o fogo já se encontrava extinto.

Publicidade

Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Famalicão, a VMER de Famalicão e a GNR de Famalicão.

Até ao momento, não são conhecidas as causas que levaram ao incêndio no quadro elétrico, nem a extensão dos danos na habitação.

Publicidade

Imagem: B.V.Famalicão