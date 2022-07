Incêndios: Portugal recua para estado de alerta

A GNR da Trofa deteve, esta quinta-feira, em flagrante um homem de 50 anos por incêndio florestal, neste concelho.

Segundo comunicado do Comando Territorial do Porto, a detenção aconteceu no decurso de um alerta que dava conta que um homem foi detetado a atear um fogo para queimar cobre. Os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, constatando que o suspeito já se encontrava em fuga, com um saco que continha pedaços de cobre ainda quentes.

No decorrer da ação, o suspeito foi intercetado, sendo confirmada a veracidade dos factos, pelo que foi detido e apreendido um isqueiro que tinha consigo.