Informação Útil: Bombeiros alertam para possíveis atrasos no 112 e sugerem número alternativo

Famalicão: Abertas inscrições para mais uma edição do Congresso Nacional de História Local

Os interessados em participar no “VIII Congresso Nacional de História Local: Conceitos, Práticas e Desafios na Contemporaneidade” devem inscrever-se até ao dia 8 de novembro. As inscrições são individuais e gratuitas e devem ser realizadas através do formulário https://forms.gle/svoovxWwhyMNQhNM9,

O congresso decorre nos dias 15 e 16 de novembro, na Casa das Artes e na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. Organizado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em parceria com o Município de Vila Nova de Famalicão, desta edição fará parte um painel exclusivamente dedicado à história do concelho, com a apresentação de cerca de 50 comunicações de historiadores, professores, investigadores e demais estudiosos da região.

O encontro começa no dia 15 de novembro, pelas 9h00, no pequeno auditório da Casa das Artes. Da parte da tarde, desenrola-se, em simultâneo, no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. No dia seguinte, realiza-se apenas na Biblioteca Municipal.

O VIII Congresso de História Local pretende acompanhar e estimular a renovação historiográfica em curso, dando continuidade aos propósitos e dinâmicas iniciados em 2017, na primeira edição, em diálogo permanente com a historiografia nacional e internacional. Tal como nas edições anteriores, o encontro pretende continuar a ser um espaço privilegiado para a reflexão sobre o conceito, sobre as metodologias e as práticas da história local e como espaço de troca de experiências.