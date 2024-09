Informação Útil: GNR informa lista de estradas cortadas no norte e centro devido aos incêndios

Está dado como dominado o incêndio que, ao longo do último fim de semana, ameaçou as populações das freguesias de Vermoim e Requião, em Vila Nova de Famalicão.

O primeiro alerta surgiu no sábado, no entanto, a situação agravou-se este domingo, com as chamas a ameaçarem habitações e a N206 que faz a ligação entre os concelhos de Famalicão e Guimarães.

Ao que nos foi possível apurar, na sequência deste fogo, uma casa devoluta acabou por ser consumida pelas chamas.

Não há, até ao momento, nenhuma informação sobre a existência de feridos ou de outros danos para além da área florestal ardida.