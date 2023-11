O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para a região do Minho devido à previsão de mau tempo. Este aviso alerta para períodos de chuva, por vezes forte, a começar no final da tarde e estendendo-se até as primeiras horas do dia seguinte.

Além disso, o aviso amarelo também destaca rajadas de vento significativas, atingindo até 80 km/h, especialmente ao longo da costa, e podendo chegar a 100 km/h nas áreas mais elevadas.