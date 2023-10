Informação Útil: Recolha de lixo mantém-se em Famalicão no feriado de quarta-feira

A Associação do Voluntariado Hospitalar do Hospital de Vila Nova de Famalicão agradece a solidariedade de todos os que participaram no Jantar Rosa, que decorreu no dia 28 de outubro, no salão paroquial de Vila Nova de Famalicão.

A animação do jantar esteve a cargo do grupo de alunos do professor Rui Mesquita, «a quem muito agradecemos pelos momentos sublimes que nos ofereceram e à Academia de Dança Artis que nos brindaram com muita animação e cor», refere a presidente da Associação, Conceição Azevedo.

Agradece, igualmente, a Filomena Fonseca, «ilustre pintora famalicense pela oferta de uma pintura»; ao Juiz Pedro Soares, «pela oferta de um quadro maravilhoso»; à Fundação Castro Alves, «pela oferta de uma magnífica peça de cerâmica»; ao Instituto Britânico, pela oferta de um cheque prenda que contempla um ano de aulas de inglês grátis.

«A todos que se uniram a nós nesta nobre causa, um bem-haja», deseja Conceição Azevedo.