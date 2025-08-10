Iniciativa Liberal apresenta lista jovem em Famalicão liderada por Miguel Fidalgo

A Iniciativa Liberal (IL) de Vila Nova de Famalicão vai às próximas eleições autárquicas com uma lista à Assembleia Municipal liderada por Miguel Fidalgo, de 21 anos, coordenador da Juventude da IL local.

O objetivo da candidatura é trazer novas ideias e atrair talento para o concelho, invertendo a saída de jovens para o estrangeiro. Miguel Fidalgo defende menos burocracia, mais inovação e oportunidades, sublinhando que “a política local não pode ser um clube fechado de sempre os mesmos”.

A IL quer apostar em políticas que valorizem o mérito, a liberdade económica e a responsabilidade individual, para tornar Famalicão mais competitivo e atrativo para as novas gerações.