Iniciativa Liberal apresenta lista jovem em Famalicão liderada por Miguel Fidalgo

A Iniciativa Liberal (IL) de Vila Nova de Famalicão vai às próximas eleições autárquicas com uma lista à Assembleia Municipal liderada por Miguel Fidalgo, de 21 anos, coordenador da Juventude da IL local.

O objetivo da candidatura é trazer novas ideias e atrair talento para o concelho, invertendo a saída de jovens para o estrangeiro. Miguel Fidalgo defende menos burocracia, mais inovação e oportunidades, sublinhando que “a política local não pode ser um clube fechado de sempre os mesmos”.

A IL quer apostar em políticas que valorizem o mérito, a liberdade económica e a responsabilidade individual, para tornar Famalicão mais competitivo e atrativo para as novas gerações.

Embaixada de Portugal recebe famalicenses da HumanitAVE em Bissau

A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau recebeu, na última sexta-feira, representantes da HumanitAVE, que apresentaram um balanço provisório da 27.ª missão no setor de Bigene.

Segundo a equipa, os trabalhos têm incidido sobretudo nas áreas da saúde e da educação, com destaque para a formação de profissionais guineenses. O objetivo é reforçar competências locais e criar parcerias duradouras com autoridades e unidades de saúde da região.

Esta ação integra o programa “SAÚDE que NOS JUNTA”, financiado por Portugal através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que procura melhorar o acesso a cuidados essenciais e fortalecer os sistemas de saúde nos países parceiros.

Famalicão: Depois de protestos da população, já há passadeira na variante em Ribeirão

Após protestos da população, que chegou a colocar faixas a exigir mais segurança, foi instalada uma passadeira junto a uma das rotundas da nova variante à N14, em Ribeirão.

O local, situado na Rua de São João, entre a Continental e a Fábrica de Chocolate Casa Grande, não tinha inicialmente travessia pedonal prevista. A Junta de Freguesia de Ribeirão afirma ter alertado o Município e a Infraestruturas de Portugal para a situação, sem resposta imediata.

Perante o silêncio, a população avançou com ações de protesto. A reivindicação acabou por ser atendida e a passadeira já se encontra concluída, garantindo maior segurança a quem circula naquela zona.

Famalicão: Garagem destruída por incêndio

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses foram alertados, ao final da tarde deste sábado, para um incêndio na garagem de uma habitação, na freguesia de Antas, em Famalicão.

O alerta chegou às 19h20 para uma moradia na Rua da Fonte.

Segundo fonte do socorro, as chamas ficaram confinadas à garagem e provocaram diversos danos materiais.

Não há registo de feridos.

CROA Famalicão lança campanha: “O amor não tira férias”, não abandone os animais

O Centro de Recolha Animal de Famalicão (CROA) lançou, nesta sexta-feira, uma campanha de sensibilização contra o abandono de animais de estimação, especialmente durante os períodos de férias. Esta iniciativa surge numa altura em que se regista um aumento significativo do abandono, devido às viagens e ao maior tempo fora de casa.

A campanha pretende alertar a população para a responsabilidade de cuidar dos animais durante todo o ano, e reforça que o abandono é uma prática cruel e ilegal. O CROA apela a que todos planeiem as férias com os seus animais em mente ou procurem alternativas responsáveis.

Famalicão: Multa da Câmara à Mobiave é de 185 mil euros mas pode subir 500€/dia

A Câmara de Famalicão vai multar a Mobiave, empresa dos transportes públicos intermunicipais, por não cumprir o contrato. As falhas incluem autocarros velhos, emissões de CO2 acima do permitido e a falta de bilhética móvel e carregamento online de títulos.

Segundo a autarquia, há 37 veículos que não cumprem as regras de emissões. O contrato exige uma frota com, no máximo, 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido avisada sobre estes problemas antes de começar o serviço, em abril.

A Mobiave admite as falhas mas diz que só conseguirá resolvê-las até 1 de novembro. Se não o fizer, a Câmara vai cobrar uma multa 500 euros por dia, para além dos 185 mil euros já definidos.

Famalicão: Tribunal dá razão à Continental que despediu trabalhador por faltar sem avisar

Um funcionário da Continental Mabor, em Lousado, foi despedido depois de faltar vários dias ao trabalho sem avisar a empresa. O tribunal confirmou a decisão.

De acordo com o Jornal de Notícias, que avança com a notícia, o trabalhador estava na fábrica desde 2016 e, em 2023, acumulou 12 faltas injustificadas. Em três dessas faltas, não deu qualquer justificação. Nas outras, disse que esteve doente ou pediu o dia à chefia, mas não registou nada no sistema interno da empresa.

Apesar de ainda ter dias de férias por gozar, o patrão não aceitou as desculpas. O Tribunal da Relação de Guimarães deu razão à Continental Mabor e manteve o despedimento.