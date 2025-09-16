Inscrições abertas para a 16ª Caminhada Concelhia de Famalicão

As paisagens e o património do Vale do Este são o cenário da próxima Caminhada Concelhia de Famalicão, que acontece no dia 4 de outubro, às 14h30, com partida e chegada na Estação Ferroviária de Nine.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e podem ser feitas aqui.

O percurso desenvolve-se ao longo de 15 quilómetros, com grau de dificuldade médio, atravessando as localidades de Nine, Arnoso Santa Eulália e Santa Maria e também Jesufrei.

A experiência permite embarcar na componente histórica, religiosa, arqueológica e natural da região, entre os vales dos rios Este e Guisande, a Ponte de Coura, a igreja românica do antigo Mosteiro de Arnoso, o Buraco do Olheiro e o conjunto da eira e espigueiro de Lordelo.

Além destes pontos, o itinerário inclui passagem pelo Cruzeiro da Quinta e da Capela do Senhor dos Passos, culminando no alto do Monte das Ermidas, onde será possível desfrutar da vista e conhecer o povoado da Idade do Ferro do Castro do Monte das Ermidas.