Vila Nova de Famalicão vai transformar-se num jogo de descoberta na noite de 6 de novembro, com a realização da 1.ª Enorientação, uma iniciativa integrada na programação da segunda edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, que decorre de 6 a 8 de novembro, na Praça Mouzinho de Albuquerque.

A atividade propõe um percurso de cerca de quatro quilómetros pelo centro histórico da cidade, com doze pontos de passagem que os participantes terão de localizar através de um mapa. Cada ponto representa um “bago” e o objetivo é reunir os doze para completar o cacho.

A partida está marcada para as 19h30, no antigo Campo da Feira, com um encontro inicial às 19h00, durante o qual serão explicadas as regras e o funcionamento da prova.

A participação pode ser feita individualmente ou em duplas, seja a correr ou a caminhar. Os três primeiros classificados masculinos, femininos e duplas serão premiados.

Os participantes devem levar uma lanterna e, se possível, material refletor. A inscrição tem um custo de 12 euros por pessoa ou 18 euros por dupla.

A iniciativa alia o exercício físico à descoberta do património e dos recantos da cidade e termina nas proximidades do Dona Maria Famalicão Wine Fest, dando a oportunidade de continuar a aproveitar a programação do evento.